В ЕС заговорили о катастрофе на Каспии. К чему бы это?

Каспийское море может ожидать повторение экологической катастрофы, похожей на ту, что произошла с Аральским морем. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан. Идёт ли речь об озабоченности ситуацией, либо для Евросоюза экология — предлог для более активного участия в делах региона?

Предупреждение о Каспии и зачем это Евросоюзу

"Прежние практики использования воды привели к очень серьёзной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже учёные предсказывают, что если серьёзно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", — цитирует Буриана РИА "Новости".

По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", — отметил спецпредставитель.

В настоящее время правовой статус Каспийского моря регулируется конвенцией, которую в 2018 году подписали главы государств Каспийской пятёрки — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Учитывая, сколь большую роль в политике Евросоюза играют разного рода экологические партии и организации, можно предполагать, что внимание к Каспийскому морю там будет значительное. Но всё же не стоит сводить дело исключительно к политике.

Проблема действительно есть

Проблема-то и в самом деле есть. Осенью прошлого года стали известны результаты исследования, которое провели учёные из Гисенского и Бременского университетов. Согласно полученным ими данным, снижение уровня воды ускорится в ближайшие десятилетия, и к 2100 году уровень Каспийского моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.

По мнению учёных, падение уровня воды связано с усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы касаются всего Средиземноморско-Среднеазиатского региона и связаны с общим повышением засушливости.

Но дело не только в этом. В Каспий впадает 130 рек, 85 процентов водоснабжения приходится на Урал и Волгу. Однако именно с этими реками есть большие проблемы:

загрязнение русел,

снижение осадков,

значительный забор воды на хозяйственные нужды.

Так что Евросоюз Евросоюзом, но какие бы там ни были планы, решать существующие проблемы надо странам Каспийской пятёрки. А раз речь про Волгу и Урал, то России и Казахстану в первую очередь.

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