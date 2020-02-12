Жизнь в эпоху постправды

Современное мировое сообщество открыло охоту на фейки. В прошлом году в России даже приняли закон о наказании за распространение фейковых новостей. Член Российской ассоциации политических наук, кандидат психологических наук Наталия Красовская помогает разобраться в эволюционном механизме фейков, их пользе для отдельных личностей и вреде для нашего общества.

Чем вызвана острая реакция на фальшивую информацию

Совсем неслучайно рядом со словом "фейк" обычно звучит слово "скандал". Именно критические в своем итоге последствия таких скандалов для репутации государства заставляют власти искать пути минимизации влияния "контрафактных новостей" на настроения в обществе. Чтобы дать представления о всей пагубности этого влияния, достаточно вспомнить, что первым создателем поддельной картины мира стал нацистский идеолог доктор Геббельс. Именно благодаря его идее коммуникационного контроля массового сознания населения Германии стал возможен рассвет фашистского режима в 1930-х. И этот пример наглядно показывает, как довольно быстро и малозатратно можно превратить общество в толпу, пораженную массовым психозом с помощью специфически поданной информации.

Фейк прошел естественный эволюционный путь вместе с человечеством. Когда-то опасения, высказанные в форме утверждения, помогали людям выжить. Пустил слух о наводнении, он подтвердился, и все спаслись — молодец. Не подтвердился — никаких кар для тебя. Однако современные средства коммуникации вывели этот механизм выживания на совершенно новый уровень.

"Откуда появилось выражение "газетная утка"? В начале XIX века бельгиец Роберт Корнелиссен, чтобы проверить легковерность своих читателей, опубликовал в одном из журналов заметку, в которой рассказал, как одна утка съела 19 своих порубленных на кусочки сородичей. И некоторое время читатели обсуждали только этот невероятный феномен. Но шутки про уток перестали быть таковыми, когда феноменом влияния выдуманных шокирующих новостей на сограждан заинтересовались бизнесмены и политики. А интернет сделал эту идею очень эффективным инструментом для манипулирования массовым сознанием".

Каким образом оказывается точечное влияние, если человек сам выбирает, какие новости ему читать

Свободный выбор тем в интернете — скорее миф. Мы стали заложниками алгоритмов, созданных для нашего удобства. Каждый из нас сталкивался с тем, что стоит поискать в интернете какую-то информацию, как она еще долгое время появляется в контекстной рекламе. Соцсети выдают вам информацию, основываясь на тех же алгоритмах — отсекая 80% новой информации и предоставляя вам только то, что пересекается с вашими интересами. То есть возможность получить принципиально новую информацию для вас сильно ограничена. Зато очень широки возможности настроить подачу материала так, чтобы навязать вам чужие мысли, а в итоге — побудить к определенным действиям, выгодным кому-то другому. Самое простое — подтолкнуть вас к покупке какого-то товара. При этом фейку, чтобы дойти до полутора тысяч пользователей интернета, требуется в шесть раз меньше времени, чем достоверной информации.

С чем связана молниеносная скорость распространения фейка?

Наиболее эффективно работают те фейковые сообщения, которые воздействуют на наши базовые "инстинкты":

страх;

секс;

власть.

И конструируют этот ложный посыл так, что психологически он больше соответствует представлениям человека о реальном мире, чем, собственно, правда о нем. Это подтверждают цифры. Фейк, создаваемый на основе манипуляции подлинной информацией, со смещением акцентов и хронологической последовательности событий, завладевает вниманием не более 30-50% целевой аудитории. А вот фейк на основе реальной информации с щедрой долей выдуманных деталей влияет на восприятие уже 80% целевой аудитории!

Секрет в том, что эти "детали" обычно содержат некую важную или просто шокирующую информацию, которой человек может поделиться с окружающими и тем самым поднять собственный статус. В этом свете точность передачи информации теряет свою ценность, на первый план выходят эмоции. Другими словами, с активным развитием интернета человечество вступило в эпоху постправды, когда реальные факты имеют меньшую ценность, чем психологические реакции на них.

Почему фейки опасны

Обилие фейков подрывает доверие людей к СМИ как к источникам правдивой и объективной информации о происходящем в нашей стране и мире в целом. У общества формируется устойчивое предвзятое отношение к транслируемой СМИ социально значимой информации, из которого формируется недоверие к власти. Причем в российском обществе история недоверия к официальным СМИ тянется еще с советских времен, когда утаивание части информации было обычной практикой. И при этом новостные фейки — один из самых эффективных инструментов ведения информационной войны, в том числе — для поддержки антироссийских настроений в интернете.

"Например, западные СМИ давно и очень активно формируют образ России как страны-изгоя, с которой их национальные политики обязаны разговаривать предельно жёстко. Отсутствие реальных доказательств этой позиции или ангажированность призванных в свидетели правозащитников и общественников никого при этом уже не смущает".

Достаточно вспомнить раскрутку в западных СМИ срежиссированной спецслужбами Украины "смерти" журналиста Бабченко, которую официальные лица страны возложили на Россию. А западные СМИ радостно подхватили флаг, дойдя до того, что назвали малоизвестного рядового журналиста одним из личных врагов президента Владимира Путина. После того, как стало известно, что Бабченко никто не убивал, волна обвинений откатилась. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.

Почему люди охотно заглатывают наживку дезинформации?

Современный доступ к информации, ее колоссальный избыток опережает потребности в ней среднего человека. Рядовой потребитель обычно не может, да и не хочет активно участвовать в переработке этой информации, в проверке ее правдивости. Гораздо проще получать информацию из соцсетей, где алгоритм уже отсеял большую ее часть, подстроившись под интересы пользователя. И большинство пользователей хотят считать правдой предлагаемые им новости в силу того, что они максимально созвучны их представлениям о мире. При этом они даже не задумываются, что те могут быть ложью.

В последние годы многие страны принимают "антифейковые" законы. Например, в Германии "Закон улучшения возможности своих прав в социальных сетях" был принят еще три года назад, и согласно ему посты, "угрожающие демократическому правовому государству", из соцсетей удаляются незамедлительно. Однако глупо предполагать, что благодаря подобным мерам можно добиться полного контроля над фейками. Социальный иммунитет складывается из здравого смысла и собственного опыта каждого члена общества. И помочь сформироваться этому иммунитету должна в том числе ответственная журналистика, которая своей задачей ставит честное освещение реальных фактов. Ведь вбросить в интернет можно любые фейки, но нельзя заставить людей их распространять.