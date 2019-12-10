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Автор Татьяна Питерякова

Плохой сосед: Джастин Бибер, Пэрис Хилтон и другие звезды, с которыми лучше не жить по соседству

Недвижимость

Часто мы бываем недовольны соседями. На самом деле, бывает и похуже. К примеру, если посмотреть на жизнь некоторых знаменитостей, то наверняка люди, живущие через стенку, покажутся просто идеальными. На многих знаменитостей поступали жалобы, и они пытались исправиться. Но, конечно, бывают и исключения.

Джастин Бибер

Певца соседи не любят не только из-за пристрастия к шумным вечеринкам, но и из-за любви к высокой скорости, с которой молодой человек водит транспорт по кварталу. Один сосед попросил Джастина Бибера прекратить столь быстрое вождение, из-за чего, по его словам, певец плюнул в лицо этому человеку.

А в 2014 году Джастин прокрался во двор к соседу и закидал его входную дверь сырыми яйцами. А когда хозяин дома вышел на балкон, певец сменил тактику и стал целиться прямо в этого человека. Сосед снял все на камеру и вызвал полицию, оценив такое хулиганство в $20 тысяч. О том, что было дальше, неизвестно. Поэтому можно сделать вывод, что певцу и его соседу удалось разобраться без суда.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

В 2017 году в суде появилось заявление на Джастина и Дженнифер от пострадавшего Нормана Ресникова. Он поведал, что пара грубо с ним обращается и просто не дает ему жизни.

Норман рассказал, что собаки Джастина и Дженнифер бегают по двору и без устали лают, а также о том, что он часто слышит, как в доме пары постоянно на пол падают тяжелые предметы. Теру не растерялся — подал на заявителя встречный иск, утверждая, что этот человек угрожал рабочим, которые трудились в его доме. В 2018 году пара распалась, а о тяжбе больше нигде не упоминалось.

Пэрис Хилтон

Певица любит устраивать дома шумные вечеринки. А когда Пэрис встречалась с Дагом Рейнхардтом, постоянно с ним ссорилась.

Соседи не стерпели такого обращения и решили написать жалобы. Их было столько, что полиция обратилась к влюбленным и пригрозила им арестом, если те не успокоятся.

Тэйлор Свифт

В 2013 году певица решила реконструировать береговую черту в Род-Айленде. Чтобы огородить дом высокой стеной, работники Тэйлор Свифт были вынуждены разрушить несколько прибрежных скал.

Местные жители оказались лишены возможности прогуливаться по побережью. В итоге на певицу были поданы жалобы.

Стройка, развлечения, хулиганства — всего этого можно ожидать от некоторых знаменитостей. И многие соседи не намерены терпеть такого отношения — сразу подают иски и жалобы. Не каждый готов жить рядом со звездой и сносить все ее выходки.

Фото:publimetro.cl

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