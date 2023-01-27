Политолог: от новой власти Украины зависит легитимизация решений, которые уже приняты

Что ожидает Украину после окончания спецоперации, возможен ли раздел этой территории между Россией и Польшей, как кризис в США и Европе повлияет на развитие экономики России, а также стоит ли нашей стране переориентироваться с Запада на Восток, рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

— Дмитрий Владимирович, что будет на Украине после окончания спецоперации, возможна ли там пророссийская власть?

— Представим, что удалось перейти Днепр, взять Киев. Что дальше? Например, каждая вновь освобождённая область входит в состав Российской Федерации по результатам референдума. Никто в мире это не признает, но мы уже идем таким путём.

От новой украинской власти зависит легитимизация решений, которые уже приняты.

Если новая власть на Украине подпишет с Россией договор, признает референдумы или договорится с нами о проведении повторных референдумов, которые одновременно признают и они, и мы, то власть на Украине легитимизирует нынешний статус кво этих территорий. Тогда на это можно будет ссылаться на международном уровне, будет основание для того, чтобы вхождение этих территорий в состав России признало и всё мировое сообщество.

Если мы будем идти только сами, то этот процесс на десятилетия вперёд никто признавать не будет. Ну, будет правительство Украины в 4-5 областях, которые отойдут Польше. Сделают там марионеточное государство, Галичина будет самостоятельной Украиной. На границе с Ивано-Франковской областью встретятся и встанут войска:

российские,

польские.

Но это будет называться Украиной, и вместо легитимизации наших побед мы останемся "оккупантами". Готовы мы к полной изоляции в отношениях с Западом в ближайшие несколько десятилетий? Если мы считаем, что да, что наша экономика выиграет при переформатировании наших связей на Восток, что мы получим больше преференций от взаимоотношений там, значит, будем этот сценарий реализовывать.

— Экономика — решающий фактор?

— В долгосрочной перспективе — да, конечно.

— То есть, мы можем оставить политику в покое: не признают, и ладно. Но зато развиваться экономически и формировать свой мир на Востоке?

— Да. Вопрос в том, в каком мире мы будем входить во вторую половину XXI века. Если мы считаем, что финансовый кризис в США, в конце концов, разразится, и там будут серьёзнейшие проблемы вплоть до гражданской войны, о чём многие говорят; а деградация экономики ЕС, которая началась, будет развиваться дальше, — в этой ситуации мы можем поиграть в долгосрочную перспективу.