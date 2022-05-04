Политологи считают обоснованными слухи о скорой отставке Беглова

В середине мая ряд регионов могут сменить "начальство", и это касается не только 11 регионов, жителям которого скоро предстоит выбирать нового главу, считает политолог Илья Гращенков, который прогнозирует весенний "губернаторопад" — вероятную отставку глав нескольких регионов России.

"Речь может идти о досрочной отставке губернатора: Игоря Артамонова (Липецкая область), Дениса Паслера (Оренбургская область), Валентина Коновалова (Хакасия) и нескольких других. Под вопросом может оказаться судьба глав двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга", — написал он в авторском TG-канале.

Коллеги политолога напомнили, что после визита президента России Владимира Путина в Петербург слухи о том, что Александра Беглова заденет "ротация", вновь активизировались, так как глава государства и петербургский губернатор не встретились на публике.

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"Действительно, после недавнего визита президента в Петербург и отсутствия публичной встречи с губернатором Александром Бегловым слухи о ротации усилились. Причем Александру Дмитриевичу прочат повышение в качестве куратора союзного направления", — заметили в Telegram-канале "Скипетр".

Ранее агентство "Политброкер" отнесло Беглова к числу "динамично падающих" в рейтинге глав регионов по итогам апреля. По мнению комментаторов, отчет перед парламентом Петербурга, в котором губернатор старательно обошел все неудобные моменты и критику плохо просчитанных городских реформ, вызвал только раздражение у горожан.

Сам Гращенков, прогнозирующий вероятный "губернаторопад" во второй половине мая, замечает, что процесс может быть вызван желанием Кремля стабилизировать обстановку в регионах в условиях СВО, и, по мнению политолога, это можно сделать двумя способами: поставить руководить "на местах" 100% лояльных персон, которые просто будут выполнять приказы из центра, или наоборот — выдвинуть способных принимать самостоятельные решения и обладающих серьезным политкапиталом в своих регионах.

"Политическая нестабильность в данном случае может быть взята под контроль за счет смены губернаторского корпуса на более лояльный генерал-губернаторский состав или наоборот, за счет привлечения во власть региональных игроков, обладающих большим политическим весом на своих территориях, чем назначенные кремлем варяги-технократы", — замечает политолог.

С первых шагов Беглова в роли губернатора его критиковали, причем из двух "лагерей" сразу. Сторонники сильной центральной власти недовольны, что Беглов не берет на вооружение позитивный опыт управленцев Москвы и тем тормозит развитие Петербурга, а патриоты Северной столицы, выступающие за большую самостоятельность города — за нерешительность и неспособность действовать в интересах Петербурга и петербуржцев, что выглядит как постоянное ожидание "подсказки Кремля".

Учитывая, что он непопулярен у жителей города, разговоры о грядущем "отъезде на повышение" (зимой Александр Беглов ездил в Минск и принимал в Петербурге президента Белоруссии Александра Лукашенко, что дало политологам основания предполагать, будто бы он готовится принять представительскую должность в союзном государстве) представляются совсем небеспочвенными.