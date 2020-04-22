Явлинский предрек России прощание с трубой

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский не мог не обратить внимания на происходящие в мировой экономике процессы. А поскольку в последние недели эти процессы так или иначе "завязаны" на цены на нефть, то и очередная статья Григория Алексеевича посвящена этому. А также тому, чем это грозит России.

Поскольку статья называется "Труба больше не зовет", очевидно, что настроен Явлинский скептично и пессимистично. "А ведь я предупреждал", — здесь он остается верен себе.

О чем же предупреждал Явлинский

По его мнению, российские власти последние два десятка лет "напоминали наркомана, у которого в одну руку введена труба с газом, в другую — с нефтью, а в голове — экономические галлюцинации".

"Вот из-за этих "галлюцинаций" при принятии ключевых решений и были допущены стратегические просчеты. И в итоге Россия так и осталась с "экономикой трубы"", — считает Явлинский.

Непонятно, почему последние два десятка лет. То есть понятно, но где же логика? Куда делись 1990-е года, когда "Яблоко" было в Госдуме? И хоть и не было самой значительной фракцией, но имело возможность влиять на происходящие в экономике страны процессы.

А если вспомнить, как разрабатывался закон по соглашению о разделе продукции, который регулировал добычу полезных ископаемых иностранными компаниями, то влияние это было весьма значительным.

Ну и советские времена тоже со счетов сбрасывать бы не стоило. Иначе как же быть с весьма популярным тезисом про то, что обвал цен на нефть в 1980-е годы стал причиной развала СССР?

Что будет дальше: прогноз

Григорий Явлинский считает, что нефть вслед за углем все более будет уходить на второй план. "Будет постепенно формироваться "трехуровневый рынок" нефти: 1) Саудовская Аравия; 2) глобальные компании, включая российские; 3) нестандартные производители, чьи предельные издержки будут выступать в качестве предела цены. Такая структура саморегулируется и теоретически может быть эффективной", — считает он.

Соответственно, все попытки вмешаться в эту систему и попытки манипуляции будут обречены на провал, считает Явлинский. А стало быть, возможность влиять на цены у российских властей либо вовсе не будет, либо они будут минимальны.

Российские нефтяные компании также не ожидает ничего хорошего: "В ближайшие десять лет эффективность нефтяного сектора России будет неуклонно снижаться из-за усложнения условий добычи, удаленности расположения запасов, роста издержек, а также вследствие падения спроса на нефть".

Когда все так мрачно, хотелось бы, конечно, знать варианты, как этого избежать. И они есть! Правда, умещаются всего в одном предложении.

"Ключевое требование: реальная диверсификация российской экономики и создание современной конкурентной системы взамен сегодняшнего госкапиталистического устройства. Это возможно лишь при отказе от сырьевой модели и корпоративной мафиозной политической системы. Без этого перспектив успешного и мирного развития в XXI веке у России нет", — считает Григорий Явлинский.

Не слишком подробно… Правда, ранее основатель "Яблока" призывал проголосовать против поправок в Конституцию и "обнуления" президентских сроков. Насколько можно понять, это и есть "как надо сделать", чтобы достичь тех целей, о которых говорит Явлинский.

И ведь со многим не поспоришь. И уходить от "сырьевой модели экономики" надо. Но как только доходит до того, как это сделать, начинается нечто невнятное. А все-таки было бы очень интересно знать, что нужно сделать, чтобы российская экономика избавилась от проблем, которые и так хорошо известны.