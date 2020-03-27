Власти вводят новые ограничения для россиян из-за эпидемии

Московские власти приняли решение с 28 марта по 5 апреля ввести в столице ряд новых ограничений для обеспечения безопасности граждан. Жесткие меры вводятся и по всей стране.

По мнению экспертов, вынужденное закрытие непродуктовых магазинов, ресторанов, кафе, предприятий сервиса и индустрии развлечений приведет к потере 560 млрд рублей. Закрывается практически все, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Бизнес на карантине. Убытки, убытки и еще раз убытки

Как пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, "сбыть скоропортящиеся товары вряд ли удастся, никто их в таких объемах с небольшим сроком годности уже не купит. Ресторанам также придется уничтожить овощи, фрукты и зелень. У непродуктовых магазинов ожидаются проблемы с оплатой аренды, и зарплатами работникам".

Конечно, недельные каникулы и связанные с ними ограничения не приведут к закрытиям бизнеса в столице. Но если ситуация сохранится на протяжении месяца, прекратить свою деятельность может половина организаций, считает эксперт.

Со своей стороны, главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович пояснил, что потери экономики столицы из-за предстоящих недельных выходных могут составить порядка 470-560 млрд рублей, или 2-2,4% ВРП Москвы. Усиления потребительского спроса точно не будет, и в конце года падение экономики может достичь 2,5-2,8%.

Навскидку:

Торговые центры площадью около 50 тыс. кв. м теряет ежедневно от 50 млн до 100 млн выручки в случае закрытия,

Бары теряют 100-200 тыс. в день,

Магазины цветов — 30-45 тыс.,

Маникюрные салоны — 50-75 тыс.,

Магазины одежды — 50-100 тыс.,

Салоны красоты — от 100 тыс. рублей,

Фитнес-клубы с бассейном — 200-300 тыс. в день.

Это будет сложно компенсировать в короткие сроки, а если учесть, что никто не знает, как долго будет длиться карантин, то можно ожидать, что благосостояние населения значительно ухудшится.

Новые ограничения для жителей Москвы

Что касается религиозных организаций, то мусульмане останавливают до 12 апреля коллективные пятикратные и пятничные молитвы в мечетях Москвы. Синагоги закрыли еще 17 марта, когда у одного из прихожан молельного дома на Большой Бронной подтвердился диагноз коронавируса. Но храмы Русской православной церкви пока открыты для верующих.

Отметим, что больницы Москвы в эти дни перешли на работу только с экстренными пациентами. С 23 марта согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, медики отменили плановую госпитализацию и закрыли дневные стационары.

По словам главного врача больницы им. В. В. Виноградова ДЗМ, доктора медицинских наук Ольги Шараповой, экстренных пациентов по линии скорой помощи ежедневно поступает от 100 до 200. А с 6 апреля будет открыт корпус на 218 коек, который перепрофилировали для лечения внебольничной пневмонии.

Москва остановила и развлечения, отменяются свадьбы, закрыты кинотеатры, парки и музеи-заповедники. Не работают ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, "Царицыно" и "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники" и Кусково.

Что грозит за легкомысленное отношение к ограничениям

Стоит добавить, что правительство РФ намерено ввести штрафы для тех, кто не соблюдает правила безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. В ближайшее время будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, поскольку вопрос крайне серьезен и требует понимания и исполнительности представителями любых возрастных групп.

Напомним, поручения премьер-министра России Михаила Мишустина в рамках борьбы с коронавирусом включают в себя таки ограничения:

отдых в пансионатах ограничить с 28 марта до 1 июня

закрыть курорты до 1 июня, кафе, рестораны и бары в регионах — до 5 апреля

региональным властям рекомендуется в общем ограничить поездки населения.

Также, по данным тг-канала Baza, сотрудникам всех экстренных служб Москвы выдали специальные пропуска, позволяющие беспрепятственное перемещение по столице, а также — въезд и выезд из города.

Как отмечают источники Baza, до всех сотрудников было доведено, что вход в метрополитен и в другой общественный транспорт будет возможен также только по этому пропуску.

Официального подтверждения данной информации нет.