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Почему собаки не любят обниматься: об этом мало кто знает

Кинологи рассказали, почему собаки не любят обниматься

1:08
Зоосфера » Собаки

Мало кто задумывается о том, что собакам не нравятся объятия как проявление нежности.

Кинологи рассказали, почему собаки не любят обниматься
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако, стоит только внимательно наблюдать за реакцией питомца, и это становится очевидным.

Почему же у собак такое отношение?

Ответ кроется в психологии животного и его "диком" прошлом.

Для собаки вопрос личной безопасности всегда на первом месте: она должна иметь возможность убежать в случае опасности.

Если вы обнимаете собаку, у неё нет такого шанса: чтобы сбежать, ей сначала нужно освободиться из ваших объятий.

Это подтверждают результаты научных исследований. Группа зарубежных психологов наблюдала за реакцией собак на человеческие объятия. Все без исключения животные демонстрировали ключевые признаки стресса.

Поэтому при объятиях собака испытывает сильное нервное напряжение. Если вы не хотите, чтобы ваш питомец был в стрессе, выбирайте другой способ выразить свою любовь.

Например, погладьте его, почешите за ухом, выйдите на внеплановую прогулку или просто поиграйте.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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