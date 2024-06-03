Стоит ли купать собаку летом: это нужно знать каждому хозяину

Летом страдают от жары не только люди, но и наши любимцы. Им может быть даже тяжелее переносить высокие температуры.
Во-первых, у многих собак густая шерсть, которая в жару создает дополнительные сложности.
Во-вторых, не забывайте, что у собак температура тела выше, чем у людей, поэтому им жарче в одинаковых условиях.
По этой причине не следует оставлять их в машине дольше, чем на 5-10 минут.
Многие владельцы задумываются, как помочь своим питомцам справиться с жарой. Некоторые начинают чаще купать собак. Однако специалисты считают, что увеличивать частоту водных процедур не стоит. Летом достаточно купать собаку 1-2 раза в месяц, так как частое мытье может негативно сказаться на их здоровье.
Зато собаки могут плавать в речке сколько захотят.
Чтобы облегчить им жару, регулярно обновляйте миску с чистой водой, включайте кондиционер и вентилятор. Также полезно смачивать нос и подушечки лап питомца водой.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.