От вас воняет предательством: почему кошка делает вид, что не знает хозяина после долгой разлуки

Иногда кошки очень тяжело переносят разлуку с хозяевами.
Если хозяин отсутствовал долгое время, кошка может перестать его узнавать. Объясним, почему это происходит.
Это поведение связано с тем, что кошка не распознаёт запах хозяина. Такое бывает, если одежда хозяина впитала запахи гостиницы, больницы, чужого дома, других людей или животных.
Не стоит обижаться на питомца за равнодушие и отстранённость, дайте ему время привыкнуть.
Чтобы быстрее вернуть привязанность кошки, сразу по возвращении домой примите душ и переоденьтесь в домашнюю одежду.
Через несколько дней, когда ваш запах снова станет знакомым для кошки, она вновь начнёт вас любить.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.