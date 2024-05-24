От вас воняет предательством: почему кошка делает вид, что не знает хозяина после долгой разлуки

Эксперты ответили, почему кот не узнает хозяина после долгой разлуки

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки очень тяжело переносят разлуку с хозяевами.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Если хозяин отсутствовал долгое время, кошка может перестать его узнавать. Объясним, почему это происходит.

Почему кот "не узнает" хозяина

Это поведение связано с тем, что кошка не распознаёт запах хозяина. Такое бывает, если одежда хозяина впитала запахи гостиницы, больницы, чужого дома, других людей или животных.

Не стоит обижаться на питомца за равнодушие и отстранённость, дайте ему время привыкнуть.

Чтобы быстрее вернуть привязанность кошки, сразу по возвращении домой примите душ и переоденьтесь в домашнюю одежду.

Через несколько дней, когда ваш запах снова станет знакомым для кошки, она вновь начнёт вас любить.