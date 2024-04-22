Живой будильник с когтями: для чего кошки постоянно будят по утрам своих хозяев

Ветеринары дали ответ, почему кошки будят хозяев по утрам

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эта проблема не редка среди владельцев кошек, которые сталкиваются с аналогичным поведением своих питомцев. Некоторые принимают это как неизбежную часть жизни с животным, в то время как другие активно ищут способы избавиться от нежелательных проявлений поведения. Чтобы успешно решить эту проблему, важно определить причину такого поведения.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Какие мотивы могут иметь кошки? Если вы реагируете на ночные пробуждения вашего питомца, немедленно наполняя его миску едой или угощая вкусняшкой, кошка запоминает такие действия. Она видит это как самый простой способ получить желаемое от вас.

Также возможно, что вашей кошке просто скучно, особенно если она проводит большую часть дня в одиночестве. Неудивительно, что она старается привлечь ваше внимание, будучи весь вечер игнорированной. Поэтому важно проводить с питомцем время в течение дня, чтобы он не испытывал такого сильного желания вас разбудить ночью.

Не стоит забывать, что кошки, по своей природе, активны в темное время суток. Так что если ваш питомец просыпается в ночное время, это может быть вызвано жаждой или голодом. Регулярная проверка миски перед сном поможет избежать подобных ночных пробуждений и претензий со стороны вашей кошки.