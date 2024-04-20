Болячка на болячке: названы самые болеющие породы собак

Кинологи назвали породы собак, которые часто болеют

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании провели исследование, основанное на первой полной базе данных о здоровье собак в Британии, с целью определить потенциальные риски для здоровья различных пород.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изучив данные, они пришли к выводу, что мопсы и французские бульдоги чаще страдают от различных заболеваний по сравнению с другими породами. Основной причиной этого являются их короткие морды, что часто приводит к проблемам с дыханием из-за нарушений в процессе поступления воздуха в легкие. Кроме того, эти породы также подвержены болезням глаз, сердечным проблемам и грыжам.

Не смотря на это, собаки с короткими мордами, включая упомянутые породы, пользуются большой популярностью во всем мире благодаря своему милому внешнему виду и удобству содержания в квартире.

Исследователи призывают всех, кто планирует приобрести собаку из этих пород, тщательно обдумать свое решение. Доктор Дэн О'Нил, ведущий автор исследования и старший преподаватель Королевского ветеринарного колледжа, отмечает, что, несмотря на привлекательность характера и внешнего вида этих пород, необходимо хорошо взвесить условия их будущей жизни.