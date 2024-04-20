Клубок ниток — не игрушка для кошки: скорее отбирайте и никогда больше не давайте

В доме, где проживает кошка, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы обеспечить безопасность своего питомца и избежать неприятностей.
Одно из таких правил заключается в том, чтобы избегать оставлять на виду нитки, пряжу и другие предметы для вязания и шитья.
Почему это так важно и какие опасности могут возникнуть, если котенок начнет играть с этими вещами?
Во-первых, играя с нитью или пряжей, котенок может случайно проглотить их, что может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой, вплоть до необходимости хирургического вмешательства.
Во-вторых, кошка может запутаться в нити или пряже, что представляет угрозу для ее шеи и может привести к удушению или повреждению позвоночника.
И, в-третьих, острые предметы, например, спицы или иглы, могут случайно находиться в мотке пряжи и нанести повреждения лапам или внутренним органам животного.
Поэтому, если в вашем доме проживает кот или кошка, важно быть внимательным к месту, где вы храните вязальные и швейные принадлежности. Рекомендуется хранить их в закрытых ящиках или шкафах, недоступных для питомца.
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