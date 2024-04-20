Обойдемся без лишней крови: как отучить взрослого кота вас кусать

Эксперты дали ответ, как отучить кота кусаться

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Отучить взрослого кота от кусания хозяина или кого-либо еще может быть нелегко, но это возможно. Если вы поставили перед собой такую задачу, вам понадобится время и терпение.

Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

Избегайте провокации: если вы спите с опущенной рукой или выполняете упражнения, которые могут привлечь внимание кота, отложите эти действия хотя бы на время, чтобы кот перестал нападать.

если вы спите с опущенной рукой или выполняете упражнения, которые могут привлечь внимание кота, отложите эти действия хотя бы на время, чтобы кот перестал нападать. Не приучайте кота к рукам: хотя тискать маленького котенка или позволять ему погрызть ваш палец может быть забавно, но такое поведение может стать привычкой, и кот будет ассоциировать вашу руку с игрушкой.

хотя тискать маленького котенка или позволять ему погрызть ваш палец может быть забавно, но такое поведение может стать привычкой, и кот будет ассоциировать вашу руку с игрушкой. Реагируйте на кусание: коты чувствительны к интонации голоса, поэтому если вы произносите соответствующие команды ("Нельзя!", "Перестань!", "Фу!"), кот, вероятно, перестанет кусаться.

коты чувствительны к интонации голоса, поэтому если вы произносите соответствующие команды ("Нельзя!", "Перестань!", "Фу!"), кот, вероятно, перестанет кусаться. Проверьте здоровье вашего питомца: если кот кусается, когда вы его гладите в определенном месте, осмотрите это место на предмет ран или других повреждений.

если кот кусается, когда вы его гладите в определенном месте, осмотрите это место на предмет ран или других повреждений. Обратитесь к ветеринару: если вы не можете выяснить причину поведения вашей кошки, важно обратиться к ветеринару для профессиональной консультации. Посещение специалиста поможет выявить любые проблемы со здоровьем и решить их вовремя.