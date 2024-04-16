Догхантеры вышли на новый уровень: собак начали травить неизвестным ядом без разбора

В ХМАО собаки массово гибнут от неизвестного яда

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В Ханты-Мансийске вызывает тревогу жестокое умерщвление собак, которые подвергаются воздействию неизвестного яда. Ветеринары выражают озабоченность по поводу этого жуткого явления.

Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Догхантеры используют неизвестное отравляющее вещество, которое атакует центральную нервную систему животных. Первыми симптомами являются рвота, за которой следует судорога. В течение суток собака может погибнуть, а врачи бессильны, поскольку химический состав яда остается неизвестным. Ветеринарный врач Снежана В. поделилась, что такие случаи в ее практике встречаются впервые, и это приводит к беспокойству, так как спасательная помощь недоступна, сообщает muksun.fm.

Были зарегистрированы три случая, и все собаки скончались. Одна из них находилась на грани смерти в течение недели, но усилия врачей оказались тщетными. Эксперты утверждают, что таких случаев может быть гораздо больше, поскольку собаки, почувствовавшись больными от яда, часто прячутся в отдаленных местах, что делает их обнаружение сложным.