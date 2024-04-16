Догхантеры вышли на новый уровень: собак начали травить неизвестным ядом без разбора

В Ханты-Мансийске вызывает тревогу жестокое умерщвление собак, которые подвергаются воздействию неизвестного яда. Ветеринары выражают озабоченность по поводу этого жуткого явления.
Догхантеры используют неизвестное отравляющее вещество, которое атакует центральную нервную систему животных. Первыми симптомами являются рвота, за которой следует судорога. В течение суток собака может погибнуть, а врачи бессильны, поскольку химический состав яда остается неизвестным. Ветеринарный врач Снежана В. поделилась, что такие случаи в ее практике встречаются впервые, и это приводит к беспокойству, так как спасательная помощь недоступна, сообщает muksun.fm.
Были зарегистрированы три случая, и все собаки скончались. Одна из них находилась на грани смерти в течение недели, но усилия врачей оказались тщетными. Эксперты утверждают, что таких случаев может быть гораздо больше, поскольку собаки, почувствовавшись больными от яда, часто прячутся в отдаленных местах, что делает их обнаружение сложным.
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