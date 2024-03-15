Последствия за избиение кошки: тонкости правильного наказания для питомца

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Как правильно наказать кошку

3:02
Зоосфера » Кошки

Существует распространенное мнение о том, что кошки не могут быть обучены. Предполагается, что они ведут себя автономно, и попытки воспитания бесполезны, поскольку они не обладают таким же уровнем интеллекта, как собаки.

Как правильно наказать кошку
Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Однако это заблуждение, вызванное неправильным подходом к обучению. Каждое животное имеет свои особенности в поведении и инстинктах.

Эксперты подчеркивают, что кошки не глупы, просто они отличаются от собак. Они требуют другого подхода.

Кошки обладают высоким интеллектом и отличной памятью. Когда они заинтересованы в изучении чего-то нового, они способны на это. Просто необходимо применить к ним соответствующие методы обучения.

В отличие от собак, кошки никогда не жили в стае, и их породы не были выведены специально для службы человеку. Поэтому их главная цель — не делать человека счастливым, а просто сосуществовать с ним, обеспечивая заботу о себе.

Почему не следует наказывать кошку?

Кошки любят свободу, они независимы и не переносят, когда кто-то причиняет им вред, даже если это делает их любящий хозяин. Однако опасность заключается в том, что эти животные могут быть мстительными. Если наказать кошку за что-то, она запомнит это и отомстит.

Например, сегодня вы наказали кошку за то, что она залезла на стол, а через неделю она намеренно опрокинет вашу любимую вазу. Вы, возможно, даже не свяжете эти события, но игра в наказание и месть может продолжаться всю жизнь.

Еще одним негативным эффектом "классического" подхода к воспитанию кошек является потеря доверия. Несмотря на то что кошки не собаки и не зависят от человека так же, как собаки, они все же могут любить своих хозяев и доверять им. Однако постоянные конфликты и наказания могут подорвать этот союз.

Наказание силой бесполезно, однако можно научить кошку реагировать на строгий голос и недовольство хозяина. Главное — показать, что запреты и гнев направлены на защиту животного от опасности.

Если кошка залезла на стол, необходимо убрать ее оттуда и выразить свое недовольство. Можно ввести специальную команду "Нет" или другую аналогичную. Коты способны запоминать слова и их значение.

В следующий раз, когда кошка попытается взобраться на стол, ее нужно отучить от этого поведения, но не наказывать, а именно обучить. Показать, что такое поведение может привести к неприятным последствиям. Для этого можно использовать различные методы, например, создание резкого звука или распыление воды.

Важно, чтобы кошка не понимала, что такие действия исходят от ее хозяина, иначе возможна месть. Необходимо создать ситуацию, в которой кошка сама придет к выводу, что находиться на столе небезопасно.

Таким образом, правильный подход к воспитанию кошек не заключается в наказаниях, а в обучении и создании условий, при которых животное понимает, что его действия могут иметь негативные последствия, и стремится избегать их.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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