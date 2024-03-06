В Нижегородской области алабай сорвался с поводка и убежал от хозяина. Ему на пути попался пенсионер Никита, выгуливавший маленькую собачку чихуахуа по кличке Микки. В мгновение ока алабай вцепился в собачку и намеревался сожрать её. Отважный пенсионер вступил в схватку с бойцовской собакой, разжал её челюсти и затем отогнал прочь.
К счастью, здоровье обоих вне опасности. Пенсионер не пострадал, а маленькая собачка всё же не получила травм, не совместимых с жизнью и идёт на поправку.
В Нижегородской области как и по всей России участились нападения бойцовских собак на людей и их питомцев. Это ещё раз напоминает о необходимости приравнять содержание собак опасных пород к владению оружием и ужесточению правил содержания крупных и агрессивных пород собак.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.