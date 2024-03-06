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В Борском районе Нижегородской области алабай чуть не съел маленькую собачку вместе с её хозяином

В Нижегородской области алабай едва не загрыз чихуахуа вместе с его хозяином

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Зоосфера

В Нижегородской области алабай сорвался с поводка и убежал от хозяина. Ему на пути попался пенсионер Никита, выгуливавший маленькую собачку чихуахуа по кличке Микки. В мгновение ока алабай вцепился в собачку и намеревался сожрать её. Отважный пенсионер вступил в схватку с бойцовской собакой, разжал её челюсти и затем отогнал прочь. 

В Нижегородской области алабай едва не загрыз чихуахуа вместе с его хозяином
Фото: search.creativecommons by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

К счастью, здоровье обоих вне опасности. Пенсионер не пострадал, а маленькая собачка всё же не получила травм, не совместимых с жизнью и идёт на поправку. 

В Нижегородской области как и по всей России участились нападения бойцовских собак на людей и их питомцев. Это ещё раз напоминает о необходимости приравнять содержание собак опасных пород к владению оружием и ужесточению правил содержания крупных и агрессивных пород собак. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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