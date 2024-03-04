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Как легко отучить питомца царапать мебель: все владельцы кошек вздохнули с облегчением

Как отучить кошку царапать обои и мебель

3:25
Зоосфера » Кошки

Прелестные и мягкие домашние питомцы приносят огромное счастье в нашу жизнь. Однако иногда кошки могут наносить вред обоям, мебели и одежде своих хозяев. Приложенные усилия для отучения питомца от такого поведения не всегда оказываются успешными.

Как отучить кошку царапать обои и мебель
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что же можно сделать, чтобы привить коту привычку не царапать обои и мебель? Давайте разберемся. Основные мотивы неправильного поведения кошек Когда кошка царапает обои или мебель, за этим могут стоять разные причины. Поэтому, для того чтобы избавить кошку от этой привычки, необходимо понять, что именно подталкивает ее на такие действия.

Главные мотивы, по которым кошка царапает обои и мебель:

Кот может точить когти для поддержания их в хорошем состоянии — это естественное поведение, направленное на укрепление мышц лап. Когда питомец царапает обои и мебель, он может выражать свои эмоции. Кот может быть раздражен или недоволен чем-то.

Кошка может царапать мебель, чтобы пометить свою территорию. Если питомец царапает вашу мебель, это может быть выражением его любви и привязанности к вам. Поведение кошки напрямую зависит от отношений с ее хозяином, поэтому для того чтобы ваш питомец всегда радовал вас, поддерживайте с ним доверительные отношения и любовь.

Основные способы отучить кота от царапания мебели и обоев Существует несколько методов, которые помогают отучить питомца от царапания вещей. Выберите наиболее подходящий для вас и приступайте к действиям.

7 способов отучить кота царапать обои и мебель:

  • Обучите питомца использовать когтеточку

С самого маленького возраста кошенка следует приучать к когтеточке — тогда он будет меньше склонен к царапанию других предметов.

  • Издавайте громкие звуки

Издавайте громкие и неожиданные звуки, чтобы отвлечь кошку от царапания мебели и обоев. Однако следует избегать криков и осуждающего тонa, чтобы не усугубить ситуацию.

  • Используйте пульверизатор с водой

Когда вы замечаете, что кошка собирается царапать нежелательные предметы, немного опрыскивайте ее водой. Это не причинит вреда вашему любимцу, но создаст неприятное ощущение, связанное с царапанием.

  • Используйте специальные спреи

Определите предметы, которые кошка предпочитает царапать, и обработайте их специальным ароматическим спреем, который можно приобрести в ветеринарной аптеке.

  • Используйте липкую поверхность

Коты не любят липкие и клейкие поверхности, поэтому прикрепите к мебели или обоям двусторонний скотч. Когда кошка попробует царапнуть эту поверхность, она испытает неприятные ощущения и, возможно, перестанет это делать.

  • Подстригайте когти

Приучите кошку к процедуре стрижки когтей с маленького возраста. Если у питомца короткие когти, ему будет не интересно их точить.

  • Используйте закрытую дверь

Это радикальный способ, который следует использовать только в крайних случаях. Если у вас есть дорогой предмет, который может быть поврежден питомцем, держите его в помещении с закрытой дверью.

Домашние питомцы всегда стремятся радовать своих хозяев. Однако иногда у них не получается всегда вести себя правильно. Поэтому, если ваш кот или кошка натворили что-то плохое, не карайте их, а объясните, что они поступили неправильно, и помогите им исправиться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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