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Исследуйте мир экзотических питомцев: как живут лисы и фенеки в квартирных условиях

Как жить с лисицами дома

1:39
Зоосфера

Экзотические животные становятся все более популярными среди любителей домашних питомцев, и лисы не исключение. Они начинают появляться в квартирах и других домашних помещениях все чаще. Обычно выбирают содержание фенека или обычной красной лисицы. Однако перед принятием решения о приобретении такого необычного питомца важно ознакомиться с обязательной информацией, чтобы обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих.

Как жить с лисицами дома
Фото: openverse.org by kindl_jiri is licensed under CC BY-ND 2.0.

При содержании лисы в неволе следует помнить, что даже если она называется "домашней", это не значит, что она будет спокойно сосуществовать с человеком. Лисицы — дикие животные с собственными инстинктами, например, инстинктом копания норы.

Поэтому при содержании их в клетке на участке необходимо углубить стенки клетки на полтора метра или больше. Учтите также, что жаркая погода летом может быть некомфортной для красной лисицы в квартире, поэтому лучше обеспечить условия проживания на неотапливаемой лоджии, не выходящей на южную сторону. Если не планируется разведение лисы, то рекомендуется ее кастрировать.

Фенек, родом из Африки, привык к высоким температурам, поэтому лучше держать его в отапливаемом помещении. Желательно обустроить для него вольер или даже отдельную комнату, так как он ведет ночной образ жизни. Хотя можно приучить его к дневному режиму активными играми днем.

Лисам нравится играть, поэтому для предотвращения игры с предметами в доме рекомендуется приобрести им достаточно игрушек из литой резины и деревянных палок, которые можно найти в магазине для собак и кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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