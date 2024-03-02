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От Елизаветы Петровны до наших дней: история любви России к кошкам

Исследование подтвердило, что кошек больше всего любят в России

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Зоосфера

В свежем исследовании, посвященном количеству владельцев кошек в различных странах, Россия оказалась на первом месте. Согласно проведенному опросу, 59% россиян содержат хотя бы одного кота у себя дома.

Исследование подтвердило, что кошек больше всего любят в России
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ближайший конкурент, Соединенные Штаты, уступают нам на 16 процентных пунктов. Этот факт неудивителен, учитывая, что любовь к кошкам в России уходит своими корнями во времена Российской Империи. Согласно легенде, Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", после чего кошек приказали поселить в Зимнем дворце для борьбы с грызунами.

Коты успешно выполнили свою функцию и завоевали сердца императрицы. В наше время коты также являются обитателями Эрмитажа, активно содействуя в поддержании чистоты помещений и борьбе с крысами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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