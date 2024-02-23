Запахи, которые собаки ненавидят: какие ароматы вредны для вашего питомца

Известно, что у собак обоняние значительно более чувствительно, чем у людей. Многие запахи, которые мы используем в повседневной жизни, просто неприемлемы для наших четвероногих друзей. Важно знать, какие ароматы следует избегать, чтобы не нанести вред здоровью питомца.
Собаки негативно реагируют на множество запахов, включая химические вещества, такие как бытовая химия, хлор, уксус, спирт, а также ароматы красок, лаков и других подобных продуктов. Поэтому во время проведения ремонта в доме рекомендуется временно вынести собаку из помещения.
Также стоит отметить, что собаки неприязненно относятся к запаху сварочных работ и могут проявлять агрессию при его восприятии. Они также не терпят ароматов эфирных масел, особенно гвоздики и цитрусовых, а также запах табака, перца, ванили и корицы. Поэтому важно избегать контакта собаки с этими ароматами, чтобы сохранить ее здоровье и благополучие.
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