Запахи, которые собаки ненавидят: какие ароматы вредны для вашего питомца

Обоняние собак: почему нужно избегать определенных ароматов для здоровья вашего друга

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно, что у собак обоняние значительно более чувствительно, чем у людей. Многие запахи, которые мы используем в повседневной жизни, просто неприемлемы для наших четвероногих друзей. Важно знать, какие ароматы следует избегать, чтобы не нанести вред здоровью питомца.

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Собаки негативно реагируют на множество запахов, включая химические вещества, такие как бытовая химия, хлор, уксус, спирт, а также ароматы красок, лаков и других подобных продуктов. Поэтому во время проведения ремонта в доме рекомендуется временно вынести собаку из помещения.

Также стоит отметить, что собаки неприязненно относятся к запаху сварочных работ и могут проявлять агрессию при его восприятии. Они также не терпят ароматов эфирных масел, особенно гвоздики и цитрусовых, а также запах табака, перца, ванили и корицы. Поэтому важно избегать контакта собаки с этими ароматами, чтобы сохранить ее здоровье и благополучие.