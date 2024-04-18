Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова

Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации

1:37
Мир

Известно, что в поначалу киевский режим, в рамках тотальной мобилизации, стремился распределить основной груз мобилизации среди восточных (русскоязычных) областей Украины, стараясь избежать дополнительного давления на "щирых" украинцев, проживающих на западе страны, сообщает EADaily.

Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако с тех пор ситуация изменилась — отлов мужчин уже не в состоянии компенсировать потери в украинских вооруженных силах на фронте, поэтому в западных регионах также начали активно призывать на службу новобранцев сотрудники военкоматов.

Это подтверждается новым видео из Винницы, опубликованным в Telegram-канале Ukr_g_m. На записи видно, как военкомы останавливают прохожих мужчин и вручают им повестки.

На передовой сейчас остро ощущается нехватка живой силы, военной техники и вооружения. Множество солдат погибло, а еще больше получили серьезные ранения.

При этом украинские вооруженные силы на различных участках фронта продолжают терять позиции, неся большие потери и увеличив число погибших и инвалидов, которых, согласно даже официальным данным, становится все больше.

Однако государство не обеспечило адекватное лечение, программы реабилитации и соответствующие выплаты, а ветеранам-инвалидам приходится самим оплачивать протезы и лечение.

Украинские пользователи социальных сетей выражают разочарование в том, что ранее некоторым бойцам предоставлялась помощь со стороны Запада, но сейчас она прекратилась, и украинцам приходится полагаться исключительно на свои силы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников