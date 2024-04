Your browser does not support the audio element.

Известно, что в поначалу киевский режим, в рамках тотальной мобилизации, стремился распределить основной груз мобилизации среди восточных (русскоязычных) областей Украины, стараясь избежать дополнительного давления на "щирых" украинцев, проживающих на западе страны, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license