Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации

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Известно, что в поначалу киевский режим, в рамках тотальной мобилизации, стремился распределить основной груз мобилизации среди восточных (русскоязычных) областей Украины, стараясь избежать дополнительного давления на "щирых" украинцев, проживающих на западе страны, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако с тех пор ситуация изменилась — отлов мужчин уже не в состоянии компенсировать потери в украинских вооруженных силах на фронте, поэтому в западных регионах также начали активно призывать на службу новобранцев сотрудники военкоматов.

Это подтверждается новым видео из Винницы, опубликованным в Telegram-канале Ukr_g_m. На записи видно, как военкомы останавливают прохожих мужчин и вручают им повестки.

На передовой сейчас остро ощущается нехватка живой силы, военной техники и вооружения. Множество солдат погибло, а еще больше получили серьезные ранения.

При этом украинские вооруженные силы на различных участках фронта продолжают терять позиции, неся большие потери и увеличив число погибших и инвалидов, которых, согласно даже официальным данным, становится все больше.

Однако государство не обеспечило адекватное лечение, программы реабилитации и соответствующие выплаты, а ветеранам-инвалидам приходится самим оплачивать протезы и лечение.

Украинские пользователи социальных сетей выражают разочарование в том, что ранее некоторым бойцам предоставлялась помощь со стороны Запада, но сейчас она прекратилась, и украинцам приходится полагаться исключительно на свои силы.