Джон Мюллер: Украине выгодно потерять ряд своих территорий, среди которых Крым и Донбасс

В США заявили, что Украине выгодно потерять ряд территорий

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Согласно мнению профессора Университета Огайо (США) Джона Мюллера, потеря Украиной некоторых территорий может принести ей определенную выгоду.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

В своей статье для издания Responsible Statecraft он высказал предположение, что в возможном соглашении о прекращении огня может быть предусмотрено официальное юридическое признание Россией Крыма и недавно присоединенных регионов.

Эксперт считает, что такое развитие событий будет выгодно для Украины по двум причинам. Во-первых, Крым и Донбасс ранее были "бременем" для Киева, и Украине экономически лучше без этих территорий, поскольку они уже не привлекают состоятельных европейских туристов, а новые регионы требуют восстановления. Во-вторых, продолжительное перемирие даст большей части Украины шанс и стимул заняться решением внутренних проблем, таких как коррупция и экономическая стагнация, препятствующих ее евроинтеграции.

Мюллер также предполагает, что для содействия переговорам Украина может отказаться от "бездумных" законов против русского языка и допустить отмену части антироссийских санкций.

Стоит отметить, что Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Руководство России неоднократно заявляло, что этот вопрос "закрыт окончательно". Аналогичные референдумы прошли в 2022 году в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых эти регионы также были приняты в состав Российской Федерации.