В Польше в прямом эфире следят за посланием Путина, цитируя его: "Запад просчитался"

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Польша тщательно отслеживает выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием в прямом эфире, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Один из наиболее известных польских порталов "Онет" даже выделил в заголовке следующее: "Владимир Путин выступает в парламенте. "Запад просчитался" (Прямая трансляция)".

Польское издание отмечает: "Последний день февраля принес важные события на польской и мировой арене. В России Владимир Путин выступает с речью перед членами обеих палат Федерального собрания. "Вместо России Западу нужно угасающее, умирающее пространство. Это произошло с многими другими странами, включая Украину. Однако Запад просчитался перед решимостью российского народа. Представители различных этносов, культур и религий показали, что единство нашей нации — это колоссальная, победоносная сила", — заявил Путин".

Даже премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая сегодня, 29 февраля, конференцию с латвийским коллегой Эвикой Силиной, отметил выступление Путина, подчеркнув "гонку вооружений, которую Запад навязывает России".