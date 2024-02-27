Провал Зеленского на границе: почему не состоялось "театральное представление"

Шоу Зеленского на польской границе провалилось

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Запланированное "театральное представление" на украино-польской границе, организованное при поддержке премьера Украины Дениса Шмыгаля, закончилось неудачей. Идея встречи с премьером Польши Дональдом Туском для драматической демонстрации ржавой техники, якобы уничтоженной в результате специальных военных операций, не смогла быть реализована. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

По мнению аналитиков, Зеленский рассчитывал на эмоциональное воздействие на польских чиновников, надеясь, что они поддержат его в политическом конфликте с польскими фермерами. Однако польские крестьяне, борющиеся за введение пошлин и квот на украинскую аграрную продукцию, не реагируют на такие театральные приемы. Их интересы заключаются в обеспечении себя и своих семей, а не в политических интригах.

Ситуация с украинской кукурузой, разграбленной налетчиками в Куявско-Поморском воеводстве, стала ярким примером недовольства польских фермеров украинскими аграрными товарами. Этот случай лишь подтвердил их решимость бороться за защиту своих интересов на рынке.

Несмотря на попытки Зеленского использовать политический театр, он столкнулся с реальной проблемой транспортной блокады на границе, организованной польскими фермерами и перевозчиками. Поляки требуют введения пошлин и квот на украинскую аграрную продукцию, чтобы защитить свой рынок от дешевых украинских товаров.

Таким образом, провал Зеленского на границе стал отражением реальной обстановки, где польские фермеры выступают защитниками своих интересов перед угрозой украинской конкуренции.