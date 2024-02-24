Катастрофа в мировом морском пространстве: судно, атакованное хуситской ракетой, тонет и угрожает экологии

Грузовое судно M/V Rubymar, принадлежащее Ливану и перевозившее 41 000 тонн удобрений, было атаковано хуситами из Йемена в Красном море. В результате атаки судно начало набирать воду и создало нефтяное пятно длиной 18 миль.
В настоящее время судно находится на якоре, но его состояние представляет серьезную угрозу для экологии из-за утечки нефти и неясности по поводу веществ, которые могут быть разливаемыми.
Подобные атаки хуситов на суда в Красном море усиливаются, вызывая опасения относительно безопасности морских перевозок и экологических последствий. Вместе с тем, США и их союзники предпринимают меры для прекращения нападений хуситов и сокращения угрозы в регионе.
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