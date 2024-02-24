Сырский захотел сбивать российские самолёты

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в своем сообщении в Телеграм-канале отметил двухлетие специальной военной операции, назвав конфликт самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны.
Он признал неудачу попытки контрнаступления украинских войск, выразил надежду на успешную защиту населенных пунктов и заявил о желании сбивать российские самолеты. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало критику со стороны украинских политиков и разделило общественное мнение в Украине.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.