Сырский захотел сбивать российские самолёты

Главнокомандующий ВСУ оценил двухлетие специальной военной операции в Украине

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Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в своем сообщении в Телеграм-канале отметил двухлетие специальной военной операции, назвав конфликт самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он признал неудачу попытки контрнаступления украинских войск, выразил надежду на успешную защиту населенных пунктов и заявил о желании сбивать российские самолеты. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало критику со стороны украинских политиков и разделило общественное мнение в Украине.