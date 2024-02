Сырский захотел сбивать российские самолёты

Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в своем сообщении в Телеграм-канале отметил двухлетие специальной военной операции, назвав конфликт самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International