Именно Россия будет диктовать свои условия, на которых закончится украинский конфликт. В этом уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
Бывший разведчик добавил, что всему миру уже очевидно, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области в полном составе останутся российскими, о чём говорится в Конституции РФ.
Риттер добавил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. Этот вопрос даже не будет подниматься, так как Россия уже и так является стратегическим победителем в украинском конфликте.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.