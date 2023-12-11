Экс-разведчик Риттер: Россия определит условия капитуляции Украины с указанием её новых границ

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Именно Россия будет диктовать свои условия, на которых закончится украинский конфликт. В этом уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

"Боевые действия прекратятся, когда Россия определит условия капитуляции Киева. Такова реальность", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Бывший разведчик добавил, что всему миру уже очевидно, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области в полном составе останутся российскими, о чём говорится в Конституции РФ.

Риттер добавил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. Этот вопрос даже не будет подниматься, так как Россия уже и так является стратегическим победителем в украинском конфликте.