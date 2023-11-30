Forbes: танки Abrams на Украине могут ломаться из-за хрупких фильтров двигателя

Аналитики сообщили, что американские танки Abrams М-1, задействованные в боевых действиях на Украине, могут ломаться из-за хрупких фильтров двигателя. Отмечается, что, из-за того, что хрупкие фильтры двигателя танков нужно чистить каждые 12 часов, боевые машины рискуют выйти из строя. Кроме того, работа двигателей требует больших затрат топлива. Об этом пишет Forbes.

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"Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", — уточнили обозреватели.

Однако, если пренебрегать регулярной чисткой, это может не только привести к серьёзным повреждениям двигателя, но также и к длительному ремонту боевой машины, который производят только в Польше.