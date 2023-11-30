Аналитики сообщили, что американские танки Abrams М-1, задействованные в боевых действиях на Украине, могут ломаться из-за хрупких фильтров двигателя. Отмечается, что, из-за того, что хрупкие фильтры двигателя танков нужно чистить каждые 12 часов, боевые машины рискуют выйти из строя. Кроме того, работа двигателей требует больших затрат топлива. Об этом пишет Forbes.
"Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", — уточнили обозреватели.
Однако, если пренебрегать регулярной чисткой, это может не только привести к серьёзным повреждениям двигателя, но также и к длительному ремонту боевой машины, который производят только в Польше.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.