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Американист Дудаков: Байден не решит проблему с наркотической эпидемией в США

2:28
Мир

Американист Малек Дудаков считает, что президент США Джо Байден не сможет решить проблему с наркотической эпидемией в США. Как пишет портал Lenta. ru, США захлестнула эпидемия смертельно опасного наркотика — фентанила. В результате передозировки наркотическим веществом гибнут сотни тысяч американцев.

Американист Дудаков: Байден не решит проблему с наркотической эпидемией в США
Фото: eer.ru

Отмечается, что в администрации американского лидера предпринимают усилия, чтобы бороться с этим. В частности, на борьбу с опиатами Байден запросил у Конгресса $1,55 млрд. Для сравнения, на поддержку Украины президент запросил $61,4 млрд, а Израиля — $14,3 млрд долларов. В то же время, ещё $13 млрд Байден запросил на укрепление охраны границы США и Мексики, через которую продолжают прорываться нелегальные мигранты из других стран.

По мнению Дудакова, такая тенденция красноречиво говорит о том, что Белый дом намного сильнее занимают внешнеполитические проблемы, чем внутренние.

"Фентаниловая карта играет против Джо Байдена и демократов — в США действительно сейчас серьёзный кризис с опиоидами, сотни тысяч людей погибают от передозировок. Улицы американских мегаполисов заполнены наркоманами, и проблема усугубляется. Количество передозировок и наркоманов растёт с каждым годом", — обратил внимание эксперт.

При этом он напомнил, что уже через год, в ноябре 2024 года, в США пройдут президентские выборы, в которых фентаниловый вопрос и отношения с Мексикой и Китаем будут играть не последнюю роль.

Сам Дудаков выразил уверенность, что для борьбы с фентанилом нужно бороться с наркокартелями, которые располагаются на севере Мексики, а также активно укреплять южную границу США. Тем не менее, ни того, ни другого американский лидер делать не хочет, так что фентаниловую карту "разыгрывают" республиканцы.

В случае же, если на выборах победит Дональд Трамп, он, как и обещает, устроит военную операцию против картелей на севере Мексики. Однако, в то же время, с Китаем никаких договорённостей не будет, а значит, начнётся жёсткий конфликт, заключает Дудаков.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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