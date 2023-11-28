В Бундестаге признали нужду в российских энергоресурсах

Германии придётся нарастить потребление энергоресурсов из-за рубежа, включая Россию, чтобы остановить рост цен, считает глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст.

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По его мнению, антироссийские санкции привели к "взрывному росту цен на энергоносители" в ФРГ и, как следствие, к снижению производства и падению экономики.

Отказ от российских энергоносителей "вредит нам больше, чем России", "экономика которой растёт", посетовал депутат в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован).

Санкциями против РФ "правительство Германии ставит под угрозу наше процветание", констатировал Эрнст. Он призвал к увеличению поставок "энергии, в том числе из России".