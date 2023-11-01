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Путин предупредил о возможных диверсиях со стороны Запада

1:17
Мир

Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад может пойти на диверсии, сознавая, что антироссийские санкции так и не принесли желаемого результата.

Путин предупредил о возможных диверсиях со стороны Запада
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

"Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент добавил, что хоть объёмы топлива, поставляемые по этому газопроводу, совсем незначительные, Запад может зацепиться за этот факт, чтобы использовать его против России.

Путин считает, что РФ должна быть готова к подобным действиям со стороны Запада, равно как и к усилению санкционного давления. Хотя западные страны уже и сами запутались в санкциях, принятых против РФ, в попытках наказать россиян, но больно ударили таким образом по своей собственной экономике.

А то, что Запад запрещает ввозить в Россию некоторые товары, это, возможно, и к лучшему, считает президент.

"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", — добавил Путин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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