MWM: польские генералы не верят в успех контрнаступления ВСУ

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Польские военачальники убеждены, что для успешного наступления у ВСУ недостаточно ресурсов. Об этом сообщает американская газета Military Watch Magazine.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/13289

Таким образом, мнение польских военных по поводу контрнаступления ВСУ кардинально отличается от тех, что высказывает официальная Варшава, напомнили авторы.

"В отличие от политических лидеров, польские военачальники неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией", — сказано в публикации.

Несмотря на это, Польша активно снабжает Киев вооружением и посылает на Украину своих наёмников для участия в антироссийских военных кампаниях.