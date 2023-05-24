Глава Минобороны Латвии предсказала "новые стратегические сюрпризы" от России

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Западу лучше не надеяться на то, что Россия признает своё поражение и попытается отмотать ситуацию назад. Такое мнение высказала министр обороны Латвии Инару Мурниеце.

Фото: dnr-pravda.ru

Глава ведомства напомнила, что Россия намного сильнее, чем кажется, и от неё можно ожидать любых сюрпризов.

"Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические "сюрпризы", — сказала Мурниеце в беседе с изданием Polskie Radio.

Ранее глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что не видит признаков того, что Россия ослабла в военном отношении.

Аналогичную мысль высказал военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер, сообщивший, что Россия далеко не так слаба, как это пытаются преподнести на Западе.