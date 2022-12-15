В Латвии обиделись на канцлера Германии: мы не пешки

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможном возобновлении экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине.

"Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — цитирует Пабрикса РИА "Новости".

Говоря о Франции, он подразумевал заявление президента этой страны Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что России должны быть предоставлены гарантии безопасности.

На что французский президент сразу же получил резкую отповедь из Польши.

Кроме того, Пабрикс потребовал "не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию пешками в игре Западной Европы".

Шольц ранее заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине. По его мнению, Москве, "также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".

Надо сказать, что страны Прибалтики наряду с Польшей занимают наиболее антироссийские позиции в Евросоюзе.

В частности, эти государства не дают согласовать девятый пакет санкций против России, считая недопустимыми снятие ограничений на экспорт российских зерна и удобрений.

За исключения выступают как раз страны Западной Европы — Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Португалия.