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Express: после попадания по ЗРК Patriot в Киеве на Западе будут прислушиваться к российским источникам

1:07
Мир

На Западе начнут внимательнее прислушиваться к источникам информации РФ после удара российскими ракетами "Кинжал", повредившими американские ЗРК Patriot в Киеве, ведь позже в Вашингтоне подтвердили эту информацию. Такую точку зрения высказал обозреватель Том Уотлинг в статье для Express.

Express: после попадания по ЗРК Patriot в Киеве на Западе будут прислушиваться к российским источникам
Фото: ya.ru

Автор напомнил, что после того, как появились первые российские сообщения об уничтожении Patriot, многие западные пользователи полагали, что российская сторона хочет "в очередной раз дезинформировать" мир. Однако позже выяснилось, что сказанное в российских источниках — правда, после того как официальный представитель США прокомментировал случившееся.

"Теперь информацию об уничтожении Patriot проверяют гораздо тщательнее", — написал Уотлинг.

Согласно сообщению Минобороны РФ, ночью ВС РФ был нанесён массированный удар по местам сосредоточения западного вооружения на Украине. В числе пострадавшей от удара техники оказался и американский ЗРК Patriot, находившийся в Киеве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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