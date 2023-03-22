Стеван Гайич: Британия и НАТО собираются совершить новый геноцид, передав Киеву снаряды с ураном

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Британские власти и НАТО, по сути, планируют начать новый геноцид, пообещав передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич.

Эксперт призвал вспомнить, как во время бомбёжек Югославии такого рода боеприпасами там больше, чем в два раза, выросла заболеваемость онкологическими заболеваниями.

"Я напомню, что когда подобными боеприпасами бомбили Югославию, в 2,5 раза выросло число онкологических заболеваний, а также связанных с онкологией сопутствующих заболеваний", — рассказал Гайич в разговоре с NEWS.ru.

Политолог напомнил, что после того, как снаряд с обеднённым ураном угодил в башню возле города Врани, семь из восьми находящихся там охранников в течение двух лет скончались от рака, а один до сих пор находится на лечении.

Другой подобный случай связан с итальянскими военными НАТО, 384 из числа которых также умерли от онкологии после того, как оказались на заражённой территории.

"И итальянский суд признал связь данного типа боеприпасов с ростом онкологических заболеваний", — заключил Гайич.