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Военный эксперт Масала: у Киева не получится осуществить захват Крыма

1:01
Мир

Киевским властям не удастся захватить Крым. Такое мнение выразил немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Военный эксперт Масала: у Киева не получится осуществить захват Крыма

Политолог уверен, что для осуществления этого плана Киеву нужно в разы больше военных, чем есть у ВС РФ. А увеличить численность своих бойцов на крымском направлении Украина может лишь за счёт переброски сюда подразделений из других мест.

"Для этого Украине нужно как минимум превосходство 5:1. Она может сделать это, только ослабив свои позиции в других местах. Кроме того, такой полуостров, как Крым, трудно атаковать", — сказал Масала в интервью T-Online.

Захват Крыма может стать успешным для Киева, только если ему удастся перерезать поставки российским военным. В то, что говорят киевские власти насчёт захвата Крыма — это просто способ оказать психологическое давление на Москву, уверен эксперт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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