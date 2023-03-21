Военный эксперт Масала: у Киева не получится осуществить захват Крыма

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Киевским властям не удастся захватить Крым. Такое мнение выразил немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Политолог уверен, что для осуществления этого плана Киеву нужно в разы больше военных, чем есть у ВС РФ. А увеличить численность своих бойцов на крымском направлении Украина может лишь за счёт переброски сюда подразделений из других мест.

"Для этого Украине нужно как минимум превосходство 5:1. Она может сделать это, только ослабив свои позиции в других местах. Кроме того, такой полуостров, как Крым, трудно атаковать", — сказал Масала в интервью T-Online.

Захват Крыма может стать успешным для Киева, только если ему удастся перерезать поставки российским военным. В то, что говорят киевские власти насчёт захвата Крыма — это просто способ оказать психологическое давление на Москву, уверен эксперт.