Путин: Россия списала странам Африки долги на сумму 20 миллиардов долларов

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на сумму более 20 миллиардов долларов.

По словам российского лидера, из года в год товарооборот между РФ и Африкой неуклонно растёт. По итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов, отметил глава государства.

"Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", — сказал Путин.

Несмотря на то, что в настоящее время на страны Африки приходится около трёх процентов мирового ВВП, многие из них демонстрируют быстрый экономический рост, добавил президент.