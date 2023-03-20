Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долги на сумму более 20 миллиардов долларов.
По словам российского лидера, из года в год товарооборот между РФ и Африкой неуклонно растёт. По итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов, отметил глава государства.
"Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", — сказал Путин.
Несмотря на то, что в настоящее время на страны Африки приходится около трёх процентов мирового ВВП, многие из них демонстрируют быстрый экономический рост, добавил президент.
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