Журналист Кнырик не верит в противоречия между Киевом и США: "Зеленского давно б уже не было"

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель News Front Константин Кнырик прокомментировал статью в издании Politico, в которой говорится о нарастающих разногласиях между Вашингтоном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт не считает, что между Зеленским и США могут быть какие-либо разногласия, потому что Белому дому абсолютно не нужен неуправляемый подчинённый, который не исполняет то, что ему велят.

Если бы Зеленский действительно пытался что-то предъявить США, он бы уже давным-давно канул в лету, уверен журналист.

"Я в теорию несогласия и противоречий между Зеленским и Западом абсолютно не верю. Если бы это существовало на самом деле, то Зеленского б давно уже не было. Вместо него был бы более управляемый, более ручной", — сказал Кнырик в эфире Соловьёв Live с Дмитрием Куликовым.

Эксперт заверил, что единственный вид противоречий, который может быть между украинским президентом и администрацией лидера США Джо Байдена, это "желание банды Зеленского нарубить побольше денег" на украинском конфликте, в то время как Вашингтон хочет в Незалежной "тратить меньше, а получать больше".