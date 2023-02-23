Украина вводит санкции против финансовых учреждений России на 50 лет

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Украина анонсировала новый пакет санкций против России. В него попали все кредитные и финансовые учреждения. Сообщается, что ограничения вводятся на 50 лет.

В список, в частности, попали: Центробанк РФ, все банки, зарегистрированные и находящиеся в России, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, страховые компании, инвестиционные фонды и другие кредитные и финансовые учреждения.

Ранее сообщалось, что атомная отрасль и алмазный бизнес не будут включены в десятый пакет санкций ЕС.