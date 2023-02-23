Евросоюз пытается согласовать десятый пакет санкций против России. По информации испанской газеты La Vanguardia, в него не попадут добыча алмазов и атомная энергетика.
Такое решение было принято из-за протеста нескольких европейских стран. Например, согласовывать пакет санкций отказалась Венгрия, которая зависит от России в поддержании своей атомной энергетики. Франция, Болгария и Бельгия также высказались против ограничений в данной сфере.
Ранее Минфин США заявил о резком скачке доносов об обходе антироссийских санкций.
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