Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал Pravda. Ru, что ожидает Украину после окончания российской спецоперации.

По словам эксперта, в каждой вновь освобождённой области необходимо провести референдум о присоединении к России

"Если будет некая власть на Украине, которая подпишет с Россией договор и признает референдумы на освобождённых территориях, то этот международный шаг станет основанием для того, чтобы вхождение новых территорий в состав РФ признало мировое сообщество. Если мы будем идти только сами, то это процесс на десятилетия вперёд, который никто признавать не будет. Ну, останется правительство Украины на 4-5 областях, которые отойдут к Польше. Ну, сделают там марионеточное государство. Где-нибудь на границе с Ивано-Франковской областью встретятся и станут российские войска и польские. Тогда никакой легитимизации наших побед не произойдёт, для Запада мы останемся оккупантами", — заявил Солонников.