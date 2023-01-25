В Германии сообщили, что смогут передать Киеву танки не раньше, чем через 3-4 месяца

Поставки немецких танков Leopard 2 на Украину произойдут не раньше, чем через 3-4 месяца. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус в общении с журналистами.

"Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", — сказал Писториус относительно сроков предполагаемых поставок.

Пресс-подход Писториуса показывал транслировал немецкий телеканал Welt*.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что вся военная помощь Киеву со стороны Германии согласуется с союзниками. А Берлин при этом старается делать всё от него зависящее, чтобы не оказаться вовлечённым в украинский конфликт.

О согласии передать танки Leopard 2 Украине немецкое правительство проинформировало 25 января. Первый транш будет включать в себя 14 танков Leopard 2 типа A6, в настоящий момент находящихся на вооружении бундесвера.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.