Поставки немецких танков Leopard 2 на Украину произойдут не раньше, чем через 3-4 месяца. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус в общении с журналистами.
"Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится", — сказал Писториус относительно сроков предполагаемых поставок.
Пресс-подход Писториуса показывал транслировал немецкий телеканал Welt*.
Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что вся военная помощь Киеву со стороны Германии согласуется с союзниками. А Берлин при этом старается делать всё от него зависящее, чтобы не оказаться вовлечённым в украинский конфликт.
О согласии передать танки Leopard 2 Украине немецкое правительство проинформировало 25 января. Первый транш будет включать в себя 14 танков Leopard 2 типа A6, в настоящий момент находящихся на вооружении бундесвера.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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