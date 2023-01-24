Песков отказался комментировать пакт о ненападении между Белоруссией и Украиной

Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на предложенный Белоруссии Украиной пакт о ненападении. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, ему еще не поступала официальная информация от белорусской стороны.

"Не могу прокомментировать, не располагаю информацией", — заявил Песков журналистам во время брифинга.

Напомним, что 24 января на совещании с членами правительства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила ему заключить пакт о ненападении.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", — заявил Лукашенко.