Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на предложенный Белоруссии Украиной пакт о ненападении. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, ему еще не поступала официальная информация от белорусской стороны.
"Не могу прокомментировать, не располагаю информацией", — заявил Песков журналистам во время брифинга.
Напомним, что 24 января на совещании с членами правительства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила ему заключить пакт о ненападении.
"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", — заявил Лукашенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.