Рогов: не желающий терять Запорожье Зеленский в срочном порядке набирает новые соединения ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский на территории Запорожской области срочно набирает новые соединения украинской армии. Такими данными поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Цель судорожных действий Зеленского — не допустить полного "обвала", пояснил чиновник.

"Во избежание обвала Запорожского фронта режим Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения", — написал Рогов в своём Тelegram-канале.

В частности, к таким вновь набранным соединениям относятся 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, уточнил Рогов. Член совета администрации Запорожья добавил, что в одной из таких бригад уже через считанные недели было больше полутора тысяч бойцов.