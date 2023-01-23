Украинский лидер Владимир Зеленский на территории Запорожской области срочно набирает новые соединения украинской армии. Такими данными поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Цель судорожных действий Зеленского — не допустить полного "обвала", пояснил чиновник.
"Во избежание обвала Запорожского фронта режим Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения", — написал Рогов в своём Тelegram-канале.
В частности, к таким вновь набранным соединениям относятся 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, уточнил Рогов. Член совета администрации Запорожья добавил, что в одной из таких бригад уже через считанные недели было больше полутора тысяч бойцов.
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