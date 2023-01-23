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Глава МИД Италии Таяни: ЕС начнёт склонять Киев к переговорам с РФ, когда та прекратит обстреливать инфраструктуру Украины

Мир

Евросоюз начнёт уговаривать Киев начать мирные переговоры с Россией после того, как ВС РФ перестанут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Такое мнение высказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Только если Москва решит прекратить бомбардировки объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры", — сказал Антонио Таяни в интервью для Il Messaggero.

Итальяский министр добавил, что для начала мирных переговоров с украинской стороной Москве также придётся полностью прекратить огонь в зоне спецоперации.

А что касается текущей ситуации, Италия подтверждает все взятые на себя обязательства по поддержке Киева, отметил Таяни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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