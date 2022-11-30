Таяни: урегулирование украинского конфликта находится в руках КНР, Турции и США

Решительные действия руководства КНР, Турции и США поспособствуют мирному урегулированию украинского конфликта, следует из заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса он отметил, что переговорный процесс по украинскому вопросу должен базироваться на принципах справедливости.

"Сейчас Китай очень важен, чтобы подтолкнуть РФ к договорённости", — считает Таяни.

Кроме того, министр добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин, американский лидер Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны направить больше усилий для скорейшего завершения конфликта.

В начале ноября Таяни сообщил, что миру следует добиваться достижения договорённостей между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем РФ Владимиром Путиным. По его словам, Киеву придётся отстаивать территориальную целостность с помощью дипломатии.