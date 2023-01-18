Литовский политик Андрюс Кубилюс: Демократическую генетику граждан России пропить нельзя

Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заступился за россиян, вспомнив о протестах 90-х годов в Москве в поддержку Литвы.

Кубилюс считает ошибочным мнение о том, что россияне предрасположены к тоталитаризму.

Он привёл в пример массовые протесты москвичей в 1991 году, которые выступали против атаки на Вильнус.

Он заявил, что Владимир Путин "прошёлся бульдозером" по демократии в России, однако литовский политик уверен, что граждане РФ готовы к демократическим преобразованиям.

"Демократическую генетику граждан России пропить нельзя. Когда-нибудь она прорвется наружу, это только вопрос времени", — выразил своё мнение Кубилюс.

Он привёл а пример Францию после Второй мировой войны, которой было тяжело отказаться от своих колоний.

"Франции повезло, что она получила де Голля, а России не повезло, что в очень похожих условиях она получила Путина", — заявил бывший премьер-министр Литвы.

Ранее сообщалось, что литовский министр предложил ввести "ментальный карантин" против русской культуры.