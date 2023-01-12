Вооружённые силы РФ демонстрируют успехи в рамках спецоперации на Украине, заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх", — сообщил американский политик в соцсети.
Янг опубликовал ссылку на новость о том, что российская армия взяла под контроль Соледар.
В четверг, 12 января советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре уничтожены около пяти бригад украинской армии, не считая наёмников.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв предупредил, что украинская армия попытаются отбить Соледар, однако эти попытки будут безуспешными и приведут лишь к жертвам среди ВСУ.
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